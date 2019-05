Barcellona-Liverpool in TV e in streaming

Barcellona-Liverpool è la partita di andata della seconda semifinale di UEFA Champions League. Si gioca stasera alle 21 al Camp Nou. Barcellona-Liverpool rappresenta il meglio che il calcio europeo ha da offrire in questa stagione. Sono due grandi squadre, con una lunga serie di successi nella loro storia, composte da giocatori esperti e da alcuni dei più grandi campioni in attività. Fra le quattro ancora in corsa, sono le due grandi favorite: chi passerà il turno si presenterà alla finale del Wanda Metropolitano di Madrid con i favori dei pronostici. Il Barcellona non vince una Champions League dal 2015, il Liverpool dal 2005. Entrambe le hanno vinte contro due squadre italiane: Juventus e Milan.

Dove vedere Barcellona-Liverpool

Barcellona-Liverpool sarà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 252. Gli abbonati a Sky potranno seguirla anche in streaming da pc, tablet e smartphone tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. La partita si vedrà anche in chiaro, trasmessa dalla Rai su Rai 1 e in streaming dall’applicazione o dal sito di Rai Play, raggiungibile da qui. Da quest’anno le partite di Champions League vengono trasmesse da Sky, che ha i diritti per trasmetterle tutte, e dalla Rai, che ad ogni turno del torneo trasmetterà una partita del mercoledì di una squadra italiana. Qui trovate invece i modi più semplici per seguire Serie A, coppe e campionati esteri in streaming spendendo poco o nulla.

Le probabili formazioni di Barcellona-Liverpool

Barcellona (4-3-3) Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Messi, Suarez, Coutinho

Liverpool (4-3-3) Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané