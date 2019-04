Inter-Juventus in TV e in streaming

Inter-Juventus è l’anticipo serale della 34ª giornata di Serie A. Si gioca alle 20.30 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, dove sono previsti oltre 75.000 spettatori. Inter-Juventus è il derby d’Italia, la più grande rivalità nella storia del campionato di calcio italiano, le cui origini risalgono ai primi anni Sessanta, quando Inter e Juventus iniziarono a essere le due squadre più vincenti e tifate del paese. Nonostante la Juventus abbia già vinto matematicamente lo Scudetto, la rivalità tra i due club la rende comunque una partita che nessuno vorrebbe perdere. Inter-Juventus verrà trasmessa in ogni continente per un totale di circa 200 diversi paesi e oltre 40 broadcaster.

Per l’Inter è stata una stagione più complicata di quanto sarebbe dovuta essere. Il caso Icardi ha rappresentato una sorta di “bastone fra le ruote” che ha influito negativamente sull’ambiente e sulle prestazioni della squadra. Una vittoria contro la Juventus, oltre al valore che avrebbe per la classifica, sarebbe quindi anche una piccola nota positiva sul finale di stagione. Per quanto riguarda la Juventus, invece, la situazione è ben diversa. Non ha più nessun obiettivo da perseguire e la sua stagione si sta avviando alla conclusione. L’ottavo Scudetto di fila è arrivato esattamente una settimana fa. Per chiudere al meglio la stagione, tuttavia, potrebbe trarre nuove motivazioni dalle avversarie che la attendono nelle ultime partite di campionato: oggi giocherà contro la sua rivale storica per eccellenza, il 3 maggio avrà il derby cittadino con il Torino e una settimana dopo sarà in trasferta all’Olimpico contro la Roma.

Dove vedere Inter-Juventus

Inter-Juventus sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn, la piattaforma streaming online che quest’anno trasmette tre partite per ciascuna giornata di campionato. Dazn è accessibile in abbonamento: il primo mese di iscrizione è gratuito, poi si pagano 9,99 euro mensili con rinnovo automatico che però si può annullare in qualsiasi momento. Qui trovate invece i modi più semplici per seguire le partite di Serie A, coppe e campionati esteri in diretta streaming spendendo poco o nulla.

Le probabili formazioni di Inter-Juventus

Inter (4-2-3-1) Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro

Juventus (4-3-3) Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Can, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Ronaldo, Bernardeschi

***

