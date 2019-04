Come vedere Milan-Lazio in TV o in streaming

Milan-Lazio è una delle partite di oggi della 32esima giornata di Serie A: si giocherà alle 20.30 a San Siro e sarà arbitrata da Gianluca Rocchi. Il Milan è al momento quarto in classifica con 52 punti, 3 soli punti in più della Lazio. In corsa per il quarto posto, l’ultimo utile per partecipare alla Champions League il prossimo anno, ci sono però anche Atalanta, Roma e Torino. Sia per il Milan che per la Lazio una sconfitta questa sera potrebbe quindi compromettere seriamente l’intera stagione.

La Lazio giocherà con la sua formazione quasi al completo, ad esclusione di Radu, indisponibile per un infortunio. Nel Milan invece probabilmente non ci sarà Donnarumma, ancora fermo per infortunio, al cui posto dovrebbe giocare Reina. In attacco ci sarà il solito Piatek, ormai arrivato a 29 gol in stagione, tra campionato e Coppa Italia, affiancato da Suso e Borini.

Le probabili formazioni

Milan (4-3-3) Reina; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini

Lazio (3-5-2) Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa, Immobile

Dove vedere Milan-Lazio

Milan-Lazio sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn, la piattaforma streaming online che quest’anno trasmette tre partite per ciascuna giornata di campionato. Dazn è accessibile in abbonamento: il primo mese di iscrizione è gratuito, poi si pagano 9,99 euro mensili con rinnovo automatico che però si può annullare in qualsiasi momento. Qui trovate invece i modi più semplici per seguire le partite di Serie A, coppe e campionati esteri in diretta streaming spendendo poco o nulla.

