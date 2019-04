Le partite della 32ª giornata di Serie A

La trentaduesima giornata del campionato di Serie A inizia oggi con i primi tre anticipi e continuerà con tutte le altre partite tra domenica e lunedì. Alle 15 la Juve giocherà a Ferrara contro la Spal, e le basterà un pareggio per vincere lo scudetto con sei giornate d’anticipo. Le altre due partite di oggi sono Roma-Udinese e Milan-Lazio, con quest’ultima che potrebbe rivelarsi decisiva a fine stagione per raggiungere il quarto posto e la qualificazione in Champions League. Domani, tra le partite più interessanti da seguire, ci saranno il derby di Genova, in programma alle 15, Chievo-Napoli alle 18 e Frosinone-Inter alle 20.30. La giornata si chiuderà domenica sera con il posticipo tra Atalanta e Empoli.

Sabato

15.00

Spal-Juventus [Sky]

18.00

Roma-Udinese [Sky]

20.30

Milan-Lazio [Dazn]

Domenica

12.30

Torino-Cagliari [Dazn]

15.00

Sampdoria-Genoa [Sky]

Fiorentina-Bologna [Sky]

Sassuolo-Parma [Dazn]

18.00

Chievo-Napoli [Sky]

20.30

Frosinone-Inter [Sky]

Lunedì

20.30

Atalanta-Empoli [Sky]

La classifica della Serie A:

1) Juventus 84

2) Napoli 64

3) Inter 57

4) Milan 52

————————————

5) Atalanta 52

6) Roma 51

7) Torino 49

————————————

8) Lazio 49*

9) Sampdoria 45

10) Fiorentina 39

11) Cagliari 36

12) Sassuolo 36

13) Parma 34

14) Genoa 34

15) Udinese 32*

16) Spal 32

17) Bologna 30

————————————

18) Empoli 28

19) Frosinone 23

20) Chievo Verona 11 **

* Una partita in meno

** Penalizzazione di 3 punti