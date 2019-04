La Juventus vince lo Scudetto domani se

Grazie alla vittoria nell’ultima giornata contro il Milan, nella trentunesima giornata del campionato di Serie A, la Juventus ha aumentato il suo vantaggio in classifica sul Napoli: adesso ci sono 20 punti di distacco quando mancano sette giornate al termine della stagione. Questo vuol dire che la Juventus può pensare di vincere matematicamente il suo ottavo Scudetto di fila già domani, con sei giornate di anticipo. Per farlo le basterà pareggiare in trasferta contro la Spal, con cui giocherà sabato alle 15, indipendentemente dal risultato della partita del Napoli, che giocherà a Verona contro il Chievo. Se anche il Napoli dovesse vincere e la Juve pareggiare, il distacco tra le due sarebbe di 18 punti, che sono esattamente i punti che potrebbe recuperare il Napoli nelle rimanenti sei partite, non abbastanza per superare la Juventus per via delle due sconfitte subite negli scontri diretti. Se il Napoli non dovesse vincere, la Juventus sarebbe campione d’Italia a prescindere dal suo risultato.

Il campionato in corso non è mai stato in discussione. Nessun’altra squadra nella storia del campionato italiano – da quando la vittoria vale tre punti – era mai arrivata alla trentunesima giornata con 20 punti di vantaggio sulla seconda. Lo scorso dicembre la Juventus aveva anche stabilito il record di punti ottenuti in un girone di andata battendo un suo precedente primato: l’aveva terminato con diciassette vittorie in diciannove partite, con soli due pareggi, nessuna sconfitta e 53 punti guadagnati. Il record di punti nel girone di andata era arrivato per forze di cose dopo quello per il miglior inizio di campionato.

Inoltre, quello eventuale di domani sarebbe lo Scudetto vinto con più giornate di anticipo da quando esiste la Serie A. L’attuale record è di cinque giornate, detenuto dal Torino della stagione 1947/1948, dalla Fiorentina 1955/1956 e dall’Inter 2006/2007. Fra i tanti record che la Juventus può pensare di battere c’è anche quello dei punti stagionali. È uno dei primati più significativi e appartiene già alla Juventus dalla stagione 2013/14, quando vinse lo Scudetto con 102 punti. Ora, dopo trentuno partite, ne ha 84. Nelle restanti sette giornate di campionato può farne 21: può quindi provare a migliorarlo.