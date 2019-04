Serie A, calendario e risultati della 31ª giornata

Negli anticipi della 31esima giornata di Serie A la Juventus ha battuto il Milan per 2 a 1 e la Roma ha vinto a Genova contro la Sampdoria per 1 a 0. Parma e Torino, invece, hanno pareggiato 0 a 0. Oggi si giocano le altre partite, compresa quella che potrebbe decidere il campionato: se il Napoli infatti dovesse perdere in casa contro il Genoa, la Juventus vincerebbe matematicamente lo Scudetto. Tra le altre partite da tenere d’occhio oggi ci sono Inter-Atalanta e Lazio-Sassuolo alle 18, importanti per capire come cambieranno gli equilibri tra le squadre che puntano al terzo e quarto posto.

Sabato

15.00

Parma-Torino 0-0

18.00

Juventus-Milan 2-1

20.30

Sampdoria-Roma 0-1

Domenica

12.30

Fiorentina-Frosinone [Dazn]

15.00

Cagliari-Spal [Sky]

Udinese-Empoli [Dazn]

18.00

Inter-Atalanta [Sky]

Lazio-Sassuolo [Sky]

20.30

Napoli-Genoa [Sky]

Lunedì

20.30

Bologna-Chievo [Sky]

La classifica della Serie A dopo trenta giornate:

1) Juventus 84**

2) Napoli 63

3) Inter 56

4) Milan 52

————————————

5) Atalanta 51

6) Roma 51**

7) Torino 49**

————————————

8) Lazio 48*

9) Sampdoria 45**

10) Fiorentina 39

11) Sassuolo 35

12) Parma 34**

13) Genoa 33

14) Cagliari 33

15) Spal 32

16) Udinese 29*

17) Empoli 28

————————————

18) Bologna 27

19) Frosinone 20

20) Chievo Verona 11***

* Una partita in meno

** Una partita in più

*** Penalizzazione di 3 punti

La classifica dei marcatori:

1) Fabio Quagliarella (Sampdoria) 21

2) Krzysztof Piatek (Milan) 21

3) Duvan Zapata (Atalanta) 20

4) Cristiano Ronaldo (Juventus) 19

5) Arkadiusz Milik (Napoli) 16

6) Ciro Immobile (Lazio) 13

7) Francesco Caputo (Empoli) 13

8) Andrea Petagna (Spal) 12

9) Andrea Belotti (Torino) 12

10) Josip Ilicic (Atalanta) 11