Ajax-Juventus in TV e in streaming

Ajax-Juventus è una delle due partite valide per l’andata dei quarti di finale di UEFA Champions League in programma stasera. Si gioca alle 21 alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Dopo l’impegnativo ottavo di finale in cui ha superato in rimonta l’Atletico Madrid, la Juventus si trova di fronte un’altra avversaria ostica, seppur totalmente diversa dagli spagnoli. L’Ajax è arrivato ai quarti dopo aver eliminato con un’altra grande rimonta il Real Madrid, estromettendo dal torneo la squadra campione in carica negli ultimi tre anni con una vittoria schiacciante.

La Juventus arriva in Olanda forte di una rosa più ampia ed esperta, e mediamente più forte. Nonostante le assenze sicure di Giorgio Chiellini in difesa e di Emre Can in copertura, ha anche più esperienza ed è più abituata a serate come queste. La capacità di capire con precisione l’andamento delle gare da parte del suo allenatore, Massimiliano Allegri, spesso fa la differenza nei confronti “secchi” fra andata e ritorno. L’Ajax però è una squadra in grado di mettere in difficoltà chiunque, se trova spazi per giocare, e la Juventus non può rischiare di trovarsi in un’altra situazione di svantaggio come è successo negli ottavi di finale.

Dove vedere Ajax-Juventus

Ajax-Juventus sarà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252. Gli abbonati a Sky potranno seguirla anche in streaming da pc, tablet e smartphone tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la singola partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero.

Ajax-Juventus si vedrà anche in chiaro, trasmessa dalla Rai su Rai 1 e in streaming dall’applicazione o dal sito di Rai Play, raggiungibile da qui. Da quest’anno le partite di Champions League vengono trasmesse da Sky, che ha i diritti per trasmetterle tutte, e dalla Rai, che ad ogni turno del torneo trasmetterà una partita del mercoledì di una squadra italiana. Qui trovate invece i modi più semplici per seguire Serie A, coppe e campionati esteri in streaming spendendo poco o nulla.

Le probabili formazioni di Ajax-Juventus

Ajax (4-3-3) Onana; Veltman, De Ligt, Blind, Tagliafico; Van de Beek, De Jong, Schone; Ziyech, Tadic, Neres

Juventus (4-3-3) Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Ronaldo, Mandzukic