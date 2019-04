Milan-Udinese in TV e in streaming

Milan-Udinese è la prima partita della trentesima giornata di Serie A. Si gioca stasera alle 19 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, dove sono previsti circa 45.000 spettatori. Il Milan di Gattuso ha bisogno di una vittoria dopo le due sconfitte consecutive nelle ultime due giornate di campionato. È ancora al quarto posto ma Lazio e Atalanta si stanno avvicinando. L’Udinese invece è in piena corsa per la salvezza. Dopo l’ultima vittoria in casa contro il Genoa si è portata a tre punti dalla terzultima posizione, ma deve continuare a farne per allontanarsi il più in fretta possibile dal rischio della retrocessione.

Dove vedere Milan-Udinese

Milan-Udinese sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Gli abbonati a Sky potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la singola partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. In questa pagina trovate invece i modi più semplici per seguire le partite di Serie A, coppe europee e campionati esteri in diretta streaming spendendo poco o nulla.

Le formazioni di Milan-Udinese

Milan (4-3-1-2) Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Paquetá; Piatek, Cutrone

Udinese (4-3-3) Musso; Ter Avest, Troost-Ekong, De Maio, Zeegelar; Fofana, Behrami, Mandragora; Pussetto, Okaka, De Paul