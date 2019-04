Le partite della 30ª giornata di Serie A

La trentesima giornata del campionato di Serie A inizia stasera con gli anticipi Udinese-Milan e Cagliari-Juventus, in programma rispettivamente alle 19 e alle 21. Il Milan ha bisogno di vincere dopo le ultime due sconfitte consecutive mentre la Juventus è in una situazione ben più tranquilla, ma affronterà comunque una squadra in forma che ha ancora bisogno di punti per la permanenza in Serie A. Le altre partite della ventinovesima giornata si disputeranno tra mercoledì e giovedì: le più attese sono Genoa-Inter e Roma-Fiorentina, entrambe in programma mercoledì sera.

Martedì

19.00

Milan-Udinese [Sky]

21.00

Cagliari-Juventus [Sky]

Mercoledì

19.00

Empoli-Napoli [Dazn]

21.00

Frosinone-Parma [Dazn]

Genoa-Inter [Dazn]

Roma-Fiorentina [Sky]

Spal-Lazio [Sky]

Torino-Sampdoria [Sky]

Giovedì

19.00

Sassuolo-Chievo [Sky]

21.00

Atalanta-Bologna [Sky]

La classifica della Serie A dopo ventinove giornate:

1) Juventus 78

2) Napoli 63

3) Inter 53

4) Milan 51

————————————

5) Lazio 48*

6) Atalanta 48

7) Roma 47

————————————

8) Sampdoria 45

9) Torino 45

10) Fiorentina 38

11) Parma 33

12) Genoa 33

13) Cagliari 33

14) Sassuolo 32

15) Spal 29

16) Udinese 28*

17) Bologna 27

————————————

18) Empoli 25

19) Frosinone 17

20) Chievo Verona 11**

* Una partita in meno

** Penalizzazione di 3 punti

La classifica dei marcatori:

1) Fabio Quagliarella (Sampdoria) 21

2) Cristiano Ronaldo (Juventus) 19

3) Duvan Zapata (Atalanta) 19

4) Krzysztof Piatek (Milan) 19

5) Arkadiusz Milik (Napoli) 16

6) Ciro Immobile (Lazio) 13

7) Francesco Caputo (Empoli) 13

8) Andrea Petagna (Spal) 11

9) Andrea Belotti (Torino) 10

10) Leonardo Pavoletti (Cagliari) 10