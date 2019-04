Le “Offerte di primavera” di Amazon per oggi, martedì 2 aprile

Anche oggi, martedì 2 aprile, Amazon propone una serie di sconti simili a quelli che fa a novembre per il cosiddetto “Black Friday” e a luglio per il “Prime Day”: si chiamano “Offerte di primavera”, e dureranno fino al 7 aprile. Alcune sono cominciate da giorni e continueranno per un po’, altre invece sono specifiche per oggi.

Come per le altre promozioni che fa Amazon, non tutti gli sconti sono convenienti come sembrano: Amazon indica la percentuale di sconto in base al prezzo originale dei prodotti, anche quando i prodotti in questione sono sul mercato da anni e da tempo costano molto meno. Per evitare di comprare qualcosa che sembra conveniente ma non lo è davvero, una buona abitudine è verificare l’andamento del suo prezzo su Amazon consultando siti come Camelcamelcamel: vi permettono di vedere quanto costava l’oggetto a cui siete interessati una settimana, un mese o un anno fa.

La redazione del Post lo ha fatto anche per i prodotti interessanti in offerta oggi: sono elencati qui sotto, divisi per categorie. Sono un po’ meno di quelli di ieri.

Sommario: Caricabatterie portatili | Tablet di Microsoft | Oggetti per la casa di vario genere | Filtri per le caraffe filtranti Laica | Un termostato di BTicino | Una spillatrice per la birra | Un cuscino ergonomico | Preservativi alla frutta | Lampadine e LED del sistema Philips Hue | Tavolette grafiche di Wacom

Un caricabatteria portatile di Anker a 13,59 invece che 17; è da 5.000 mAh di energia, «abbastanza per ricaricare due volte un iPhone 6s e almeno una volta un Galaxy S7». Forse però vi conviene di più sceglierne uno da 10mila mAh, che oggi costa 20 euro invece di 30. Ce n’è anche un altro più grosso che costa 55 invece di 70: è da 26.800 mAh, che dovrebbero bastare «per ricaricare la maggior parte degli smartphone più di 7 volte, almeno 2 volte i tablet o una carica completa per un notebook». L’importante è ricordarsi di metterlo a caricare quando siete in casa.

Un tablet Microsoft Surface Pro 6 che fino al 27 marzo costava più di 1.300 euro: poi è sceso a 1.245 e oggi costa 1.150; ha un processore core i5, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB.

In sconto c’è una serie di oggetti per la casa che magari fanno al caso vostro: quelli prodotti dall’azienda tedesca Leifheit e che non possono essere descritti in altro modo da come li definirebbero i nonni di alcuni redattori, e cioè “furbi”. Ci sono ad esempio uno stendino da muro che si ripiega (19 euro rispetto a una media di 27 nell’ultimo periodo), una scopa fatta apposta per i tappeti da usare in alternativa agli aspirapolvere (26 euro, invece dei 35 a cui si trovava negli ultimi mesi), un termometro da cucina (di solito costa più di 15 euro, oggi 12) e una spazzola per angoli difficili da raggiungere, scontata di due euro.

Quindici sacchi e sacchetti di plastica per mettere i vestiti nell’armadio sottovuoto, utili se anche dove state voi le temperature sono cambiate e sapete di dover fare il cambio dell’armadio e mettere via i maglioni (altre cose utili per riordinare scarpe e vestiti le trovate qui): costano 18 e 40 invece di 23.

Per chi usa una caraffa filtrante Laica, ci sono sconti sui filtri (vanno cambiati una volta al mese, ci raccomandiamo): 12 costano 34 euro invece dei soliti 42,50; anche la confezione da 6 è in sconto, ma tanto vale prendere quella da 12.

Un termostato di BTicino da connettere al wifi, bianco e discreto: costa 130 euro oggi, mentre solitamente ne costa almeno 145. Ha recensioni molto buone.

Una spillatrice per la birra per la casa di Philips, che a detta del redattore appassionato di birre artigianali «è un affare»: costa 190 euro, come è già capitato alcune altre volte dall’inizio dell’anno, ma più spesso si trova a più di 270.

Un cuscino ergonomico per chi ha dolori al collo, con ottime recensioni, a 22 euro e 90 invece che 35, il prezzo degli ultimi mesi, anche se già a ottobre e novembre era costato come oggi.

Se vi piacciono molto le macedonie, 36 preservativi di Durex aromatizzati alla frutta venduti insieme a un lubrificante alla ciliegia, scontati di 5 euro.

Anche oggi sono scontate alcune lampade, lampadine e strisce LED del sistema Hue di Philips: si collegano alla rete wifi di casa e in questo modo possono essere controllate – essere accese o spente, ma anche cambiare colore – da un’applicazione. Insomma, sono di quelle cose con cui rendere la propria casa un po’ più “smart”, come si dice; l’importante è avere il “bridge“, cioè l’oggetto che permette di connettere il sistema di luci al wifi.

Gli elementi del sistema Hue in sconto oggi sono: 2 lampadine E14 la cui luce bianca può essere impostata su calda o fredda (60 euro invece dei 75-85 a cui si trovano di solito), 3 lampadine E14 che invece possono fare luce di tanti colori diversi (95 euro, invece dei circa 140 a cui si trovano di solito), 3 faretti con attacco GU10 da 5,5 W la cui luce bianca può essere impostata su calda o fredda (60 euro invece di 75-95), 2 faretti con attacco GU10 da 5,5 W e luce colorata venduti insieme al telecomando per accenderli (90 euro invece di 145) e infine una striscia LED da 200 centimetri venduta insieme a una lampada portatile che cambia colore (115 euro; ultimamente ne costavano almeno 140).

Da oggi e fino all’8 aprile infine ci sono sconti su alcuni prodotti di Wacom, l’azienda giapponese produttrice di tavolette grafiche. C’è uno sconto di circa 20 euro sul prezzo solito di questo digitalizzatore per appunti presi a mano in formato A5 (120 euro) e uno di 10 su questa tavoletta con penna (65 euro).

Non c’entra nulla con gli sconti delle Offerte di primavera (con le tavolette grafiche un po’ sì), ma questi giorni sono buoni anche per comprare fumetti a prezzi scontati, quelli di Bao Publishing, la casa editrice che tra gli altri pubblica i libri di Zerocalcare. Li trovate scontati anche su altri siti, come IBS, che oggi offre spedizione gratuita.

