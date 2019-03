La capitale del Kazakistan, Astana, sarà rinominata Nursultan

Il parlamento del Kazakistan ha approvato una proposta di legge per cambiare il nome di Astana – la capitale del paese – in Nursultan, in onore dell’ex presidente Nursultan Nazarbayev. Lo ha scritto l’agenzia di stampa kazaka Kazinform. Nazarbayev, che si è dimesso martedì dopo quasi trent’anni al potere, era stato il primo e unico presidente del paese da quando il Kazakistan era diventato indipendente nel 1990, dopo la caduta dell’Unione Sovietica.

La proposta di cambiare il nome della capitale era arrivata da Kassym-Jomart Tokayev, che al momento delle dimissioni di Nazarbayev era presidente della Camera alta del Parlamento, e che oggi ha prestato giuramento come presidente ad interim, ruolo che manterrà fino alle elezioni presidenziali del prossimo anno. La città era stata fondata nel 1830 con il nome di Akmoly, e nella sua storia ha cambiato il nome più volte fino ad essere rinominata Astana – che vuol dire appunto “capitale” in kazako – nel 1997, anno in cui prese il posto di Almaty come capitale del paese.