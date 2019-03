Dove vedere Inter-Eintracht Francoforte in TV e in streaming

Inter-Eintracht Francoforte, partita di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League, si gioca questa sera alle 21 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Sono previsti circa 50.000 spettatori, 13.500 dei quali provenienti da Francoforte, cosa che ha generato qualche preoccupazione per la gestione dell’ordine pubblico. All’andata, una settimana fa in Germania, Inter ed Eintracht hanno pareggiato 0-0. Questo vuol dire che l’Inter ha un solo risultato disponibile per qualificarsi ai quarti: la vittoria. Con un pareggio con gol verrebbe eliminata per la regola dei gol in trasferta. Per l’Inter sarà in ogni caso una partita complicata, per via delle tante assenze e per l’ottimo stato di forma dell’Eintracht.

Per la partita di stasera Luciano Spalletti non ha potuto convocare gli infortunati Joao Miranda e Radja Nainggolan, oltre a Joao Mario e Roberto Gagliardini, i due giocatori esclusi dalle liste UEFA a causa delle sanzioni imposte per il Fair play finanziario. Marcelo Brozovic è stato convocato nonostante sia uscito infortunato nell’ultima partita di campionato contro la Spal mentre dell’ex capitano Mauro Icardi non si hanno ancora notizie. A cause delle assenze Spalletti ha convocati quattro giocatori della Primavera: Thomas Schirò, Davide Merola, Sebastiano Esposito e Gabriele Zappa.

Dove vedere Inter-Eintracht

Inter-Eintracht Francoforte sarà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252. Gli abbonati a Sky potranno seguirla anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la singola partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Inter-Eintracht sarà trasmessa anche in chiaro sul digitale terrestre dal canale TV8 e in streaming tramite il sito, raggiungibile da qui.

Qui trovate invece tutti i modi più semplici ed economici per seguire Serie A, Champions League e campionati esteri in diretta streaming senza vincoli contrattuali.

Le probabili formazioni

Inter (4-2-3-1) Handanovic; Cedric, De Vrij, Skriniar, D’Ambrosio; Borja Valero, Vecino; Politano, Candreva, Perisic; Keita

Eintracht Francoforte (3-4-1-2) Trapp; Ndicka, Abraham, Hinteregger; Da Costa, Rode, Hasebe, Kostic; Gacinovic; Haller, Jovic