L’Inter ha pareggiato 0-0 contro l’Eintracht Francoforte nell’andata degli ottavi di Europa League

L’Inter ha pareggiato 0-0 nell’andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League giocata giovedì sera in Germania contro l’Eintracht Francoforte. Dopo un buon primo tempo, in cui ha anche sbagliato un calcio di rigore con il croato Marcelo Brozovic, nella ripresa l’Inter ha sofferto parecchio la pressione offensiva dell’Eintracht, che ha provato a lungo a portarsi in vantaggio in vista della partita di ritorno. L’Inter tuttavia è riuscita a evitare di subire gol. Il ritorno si giocherà a Milano tra una settimana, giovedì 14 marzo.

I risultati degli ottavi di finale di stasera:

18.55

Dinamo Zagabria-Benfica 1-0

Eintracht Francorte-Inter 0-0

Rennes-Arsenal 3-1

Siviglia-Slavia Praga 2-2

Zenit San Pietroburgo-Villarreal 1-3

21.00

Chelsea-Dynamo Kiev

Napoli-Salisburgo [Sky e TV8]

Valencia-Krasnodar