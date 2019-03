Dove vedere Napoli-Salisburgo in TV e in streaming

Napoli-Salisburgo è una delle partite di andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League in programma stasera. Si gioca alle ore 21 allo stadio San Paolo. Il Napoli si è qualificato agli ottavi dopo aver eliminato senza troppi problemi lo Zurigo con un risultato complessivo, fra andata e ritorno, di 5-1. È una delle più quotate per la vittoria dell’Europa League, ma in questo turno dovrà vedersela con una delle squadre europee più interessanti, il Salisburgo, il club austriaco di Red Bull che l’anno scorso arrivò alle semifinali del torneo dopo aver eliminato la Lazio ai quarti con una grande rimonta.

Dove vedere Napoli-Salisburgo

Napoli-Salisburgo sarà trasmessa in chiaro su TV8 e da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). Si potrà seguire in streaming da pc, tablet e smartphone sul sito di TV8 e, per gli abbonati a Sky, tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Qui trovate invece i modi più semplici per seguire Serie A, coppe europee e campionati esteri in diretta streaming spendendo poco o nulla.

Le formazioni di Napoli-Salisburgo

Napoli (4-4-2) Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Milik

Salisburgo (4-3-1-2) Walke; Lainer, Ramalho, Onguene, Ulmer; Schlager, Samassekou, Junuzovic; Wolf; Gulbrandsen, Dabbur