A Milano c’è preoccupazione per i 13.500 tifosi tedeschi in arrivo per la partita di giovedì tra Inter ed Eintracht Francoforte

L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha segnalato alla Questura di Milano i rischi legati all’arrivo in città di almeno 13.500 tifosi tedeschi per la partita di Europa League tra Inter ed Eintracht Francoforte, in programma giovedì sera allo stadio Giuseppe Meazza. Per la partita l’Inter ha concesso al club tedesco 13.500 biglietti — tutti venduti — e aprirà anche il terzo anello rosso del Meazza, oltre al terzo anello blu solitamente destinato alle tifoserie ospiti. Secondo l’Osservatorio un così ampio numero di tifosi tedeschi rappresenta un rischio elevato per la sicurezza, considerando anche i precedenti. Lo scorso dicembre i tifosi dell’Eintracht si erano infatti presentati in 20.000 a Roma per la partita contro la Lazio, causando seri disagi in città e scontrandosi con la polizia nei pressi dello Stadio Olimpico. Due anni fa, in una situazione analoga, l’arrivo a Londra di 20.000 tifosi del Colonia per la partita di Europa League contro l’Arsenal bloccò completamente la viabilità attorno all’Emirates Stadium e in diverse zone della città.