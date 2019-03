Bayern Monaco-Liverpool in TV e in streaming

Bayern Monaco-Liverpool è una delle due partite degli ottavi di finale di UEFA Champions League in programma stasera. Si gioca alle ore 21 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania. Insieme a Barcellona-Lione è l’ultimo ottavo di finale del torneo: le due squadre che passeranno il turno stasera si aggiungeranno alle sei che hanno ottenuto la qualificazione nei giorni scorsi. All’andata Bayern e Liverpool hanno pareggiato 0-0. La qualificazione si deciderà quindi nella partita di stasera: chi vince passa, ma il Bayern dovrà evitare di subire gol, dato che in caso di pareggio con risultato diverso da 0-0 verrebbe eliminato per la regola dei gol in trasferta.

Dove vedere Bayern-Liverpool

Bayern Monaco-Liverpool sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252. Gli abbonati a Sky potranno seguirla anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV: su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la singola partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Bayern Monaco-Liverpool si vedrà anche in chiaro, trasmessa dalla Rai su Rai 1 e in diretta streaming dall’applicazione o dal sito di Rai Play, raggiungibile da qui.

Da quest’anno le partite di Champions League vengono trasmesse da Sky, che ha i diritti per trasmetterle tutte, e dalla Rai, che ad ogni turno del torneo trasmetterà una partita del mercoledì di una squadra italiana. Qui trovate invece i modi più semplici ed economici per seguire Serie A, Champions League e campionati esteri in streaming senza vincoli contrattuali.

Le probabili formazioni

Bayern Monaco (4-2-3-1) Neuer; Rafinha, Süle, Hummels, Alaba; Javi Martinez, Thiago; Gnabry, James Rodriguez, Coman; Lewandowski

Liverpool (4-3-3) Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Henderson; Salah, Firmino, Mané