Forse c’è un accordo dell’ultimo minuto su Brexit

Il governo britannico ha annunciato che stasera la prima ministra Theresa May incontrerà il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker a Strasburgo, dove è in corso la riunione plenaria del Parlamento Europeo, per cercare di chiudere un nuovo accordo su Brexit: un giorno prima del voto definitivo del Parlamento britannico sull’accordo concordato fra Theresa May e l’Unione Europea. All’incontro, che fino a poche ore fa non era previsto, parteciperanno anche il presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, e il delegato del Parlamento Europeo per Brexit, Guy Verhofstadt. Non è chiaro, comunque, se l’accordo avrà una qualche conseguenza sul voto di domani.

President @JunckerEU will meet Prime Minister @theresa_may tonight in Strasbourg at 21.00 (CET). — Margaritis Schinas (@MargSchinas) March 11, 2019

L’oggetto dell’incontro non è ancora stato confermato ufficialmente, ma è quasi certo che riguarderà un ulteriore accordo sul cosiddetto backstop, cioè la soluzione temporanea che entrerebbe in vigore dal 2021 se Unione Europea e Regno Unito non troveranno un accordo definitivo sulla loro relazione. È una misura pensata per evitare un confine “duro” fra Irlanda del Nord e Irlanda, per non creare nuove divisioni nel paese e non danneggiare due economie con strettissimi legami, ma che non piace per niente a molti Conservatori britannici.

Secondo le ultime informazioni disponibili, sembra che May possa accettare – non è chiaro se totalmente o solo in parte – un’offerta avanzata quattro giorni fa da Michel Barnier, il capo dei negoziatori europei per Brexit. L’offerta prevede di rendere vincolante una rassicurazione che Juncker e il presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk fecero a May a gennaio in una lettera aperta, in cui in sostanza sostenevano che in caso di attivazione del backstop l’Unione Europea avrebbe applicato “il massimo sforzo” per sostituirlo con un accordo definitivo.

Sembra una cosa di poco conto, ma in realtà rende più concreta la possibilità che il Regno Unito possa uscire unilateralmente dal backstop. Secondo l’attuale accordo, infatti, il Regno Unito potrà decidere di uscirne unilateralmente soltanto se una commissione indipendente stabilirà che l’Unione Europea non si sia comportata correttamente nei negoziati per un accordo definitivo. Rendendo vincolante il “massimo sforzo” da parte sua per sostituire il backstop, l’Unione Europea si sta di fatto obbligando per legge a compiere dei negoziati veri per sostituirlo (uno dei timori dei Conservatori britannici radicali è che il backstop sia una “trappola” che di fatto legherebbe il Regno Unito legato all’UE a tempo indeterminato).

In pratica, l’UE sta provando a dire al Regno Unito che ritiene il backstop così poco auspicabile – per tutta una serie di ragioni – che per dimostrare la propria buona fede è disposta a rendere più semplice l’uscita unilaterale del Regno Unito dall’unione doganale prevista dall’accordo.

Barnier, comunque, ha sottolineato che l’uscita unilaterale dal backstop non potrà valere per l’Irlanda del Nord, per evitare un confine “duro” con l’Irlanda (è la ragione di base per cui una forma di backstop è avvertita come necessaria da entrambe le parti).

👇 I briefed EU27 Ambassadors and EP today on the ongoing talks with #UK. Following the EU-UK statement of 20 Feb, the EU has proposed to the UK a legally binding interpretation of the #Brexit Withdrawal Agreement. Most importantly: — Michel Barnier (@MichelBarnier) March 8, 2019

Non è ancora chiaro quali conseguenze avrà l’accordo di stasera, se anche verrà trovato, sul voto di domani al Parlamento britannico. L’accordo che verrà sottoposto al voto è praticamente lo stesso che è stato bocciato a larga maggioranza a metà gennaio: diversi Conservatori favorevoli a una Brexit “dura”, inoltre, quasi certamente non vedono di buon occhio il fatto che solo Inghilterra, Scozia e Galles potranno uscire dal backstop, perché ritengono che uno scenario del genere danneggerebbe l’integrità territoriale del Regno Unito. A quel punto, infatti, il paese sarebbe “diviso” da una dogana tra l’Irlanda del Nord e il resto del Regno Unito.