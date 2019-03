Porto-Roma di Champions League in TV e in streaming

Porto-Roma è uno dei due ottavi di finale di UEFA Champions League in programma stasera. La partita si gioca alle ore 21 all’Estadio do Dragão di Porto, nel nord del Portogallo, e sarà trasmessa anche in chiaro. All’andata la Roma ha vinto 2-1, risultato che stasera dovrà difendere per qualificarsi ai quarti di finale del torneo. La qualificazione ai quarti potrebbe in qualche modo “salvare” la stagione della Roma, fin qui molto complicata, e prolungare la permanenza dell’allenatore Eusebio Di Francesco, il cui futuro a Roma è di nuovo incerto dopo la brutta sconfitta subita nel derby di campionato contro la Lazio.

Dove vedere Porto-Roma

Porto-Roma sarà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252. Gli abbonati a Sky potranno seguirla anche in streaming da pc, tablet e smartphone tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. La partita si vedrà anche in chiaro, trasmessa dalla Rai su Rai 1 e in streaming dall’applicazione o dal sito di Rai Play, raggiungibile da qui. Da quest’anno le partite di Champions League vengono trasmesse da Sky, che ha i diritti per trasmetterle tutte, e dalla Rai, che ad ogni turno del torneo trasmetterà una partita del mercoledì di una squadra italiana. Qui trovate invece i modi più semplici per seguire Serie A, coppe e campionati esteri in streaming spendendo poco o nulla.

Le probabili formazioni di Porto-Roma

Porto (4-3-3) Casillas; Eder Militao, Felipe, Pepe, Alex Telles; Herrera, Danilo Pereira, Torres; Corona, Marega, Brahimi

Roma (4-3-3) Olsen; Karsdorp, Manolas, Marcano, Kolarov; Zaniolo, De Rossi, Pellegrini; Florenzi, Dzeko, El Shaarawy