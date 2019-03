Il calendario delle partite di ritorno degli ottavi di Champions League

Le partite di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League iniziano stasera con le prime due in programma: Borussia Dortmund-Tottenham e Real Madrid-Ajax. Questa settimana e la prossima si giocheranno due partite il martedì e due il mercoledì. La prima delle due squadre italiane a giocare il suo ritorno sarà la Roma, che domani in Portogallo contro il Porto dovrà difendere la vittoria per 2-1 dell’andata. La Juventus giocherà invece martedì prossimo in casa sua contro l’Atletico Madrid. Per passare dovrà ribaltare il 2-0 subito all’andata in Spagna.

Questa sera il Borussia Dortmund proverà a ribaltare la pesante sconfitta per 3-0 subita a Londra. Non sarà facile, anche perché la squadra tedesca, dopo aver impressionato nei primi mesi di stagione, sta avendo un calo: nell’ultima giornata del campionato tedesco si è fatta anche raggiungere in testa alla classifica dal Bayern Monaco. Nell’altra partita della serata il talentuoso Ajax di Erik ten Hag non ha nulla da perdere e può provare a vincere al Bernabeu di Madrid dopo la sconfitta per 2-1 subita ad Amsterdam. Il Real è superiore sulla carta, ma viene anche da tre sconfitte nelle ultime quattro partite disputate.

Martedì 5/3

21.00

Borussia Dortmund-Tottenham (0-3)* / [Sky]

Real Madrid-Ajax (2-1) / [Sky]

Mercoledì 6/3

21.00

Porto-Roma (1-2) / [Sky+Rai]

PSG-Manchester United (2-0) / [Sky]

Martedì 12/3

21.00

Juventus-Atletico Madrid (0-2) / [Sky]

Manchester City-Schalke (3-2) / [Sky]

Mercoledì 13/3

21.00

Bayern Monaco-Liverpool (0-0) / [Sky]

Barcellona-Lione (0-0) / [Sky]

* Tra parentesi i risultati delle gare di andata