Udinese-Napoli in streaming o in tv

Udinese-Napoli è il terzo e ultimo anticipo di oggi della nona giornata di Serie A, dopo Roma-Spal e Juventus-Genoa. Udinese-Napoli si giocherà alle 20.30 alla Dacia Arena di Udine e sarà arbitrata da Maurizio Mariani. Il Napoli arriva a questa partita dopo le convincenti vittorie contro il Sassuolo in campionato e contro il Liverpool in Champions League.

Finora si è dimostrata l’unica squadra in grado di tenere il passo della Juventus, nonostante le sconfitte contro l’Atalanta e contro la Juventus stessa. Stasera dovrà fare a meno del suo giocatore più forte, Lorenzo Insigne, infortunato: Ancelotti potrebbe quindi far partire dal primo minuto Simone Verdi, arrivato quest’estate dal Bologna. L’Udinese, invece, viene da tre sconfitte consecutive, di cui due in casa contro Lazio e Juventus, e nelle prime otto partite di campionato ha ottenuto solo 8 punti, alternando buone prestazioni ad altre più deludenti.

Udinese-Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn, la piattaforma streaming online che quest’anno trasmette tre partite per ciascuna giornata di campionato. Su Dazn non esistono canali e tutti i contenuti in diretta sono esposti in homepage. Qui trovate invece i modi più semplici per seguire Serie A, coppe e campionati esteri in streaming spendendo poco o nulla.

Udinese-Napoli: le probabili formazioni

Udinese (4-3-3): Scuffet; Stryger-Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong, Samir; Fofana, Behrami, Mandragora; Pussetto, Lasagna, De Paul

Napoli (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Albiol, Maksimovic, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Verdi; Milik, Mertens