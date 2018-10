Juventus-Genoa in tv o in streaming

Juventus-Genoa è il secondo anticipo di oggi della Serie A, dopo Roma-Spal: si giocherà alle 18 all’Allianz Stadium di Torino e sarà arbitrato da Federico La Penna. La Juventus parte da favorita visto che finora ha vinto tutte le partite del campionato, ed è prima in classifica con 6 punti di vantaggio sul Napoli. Il Genoa invece ha fatto 12 punti, con quattro vittorie e tre sconfitte, ma ha ancora una partita da recuperare contro il Milan. Nonostante il buon andamento della squadra, e l’eccezionale rendimento del centravanti polacco Krzysztof Piatek, autore già di 9 gol, alcuni giorni fa il presidente Preziosi ha deciso un po’ a sorpresa di esonerare l’allenatore Davide Ballardini, sostituendolo con il croato Ivan Juric.

Juventus-Genoa sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202). Gli abbonati a Sky potranno seguirla anche in streaming da pc, tablet e smartphone tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Qui invece trovate i modi più semplici per seguire Serie A, coppe e campionati esteri in streaming spendendo poco o nulla.

Juventus-Genoa: le probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Benatia, Alex Sandro; Cuadrado, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Mandzukic.

Genoa (3-5-2): Marchetti; Biraschi, Gunter, Criscito; Romulo, Bessa, Sandro, Mazzitelli, Lazovic; Piatek, Kouamé