Le previsioni meteo per venerdì 31 agosto

Chi vive al Nord Italia e ha in programma il ritorno dalle vacanze per domani, deve aspettarsi di essere accolto dal brutto tempo. L’estate sta finendo, bisogna rassegnarsi: farà bello quasi soltanto al Sud.

Sopra il Po il cielo dovrebbe essere coperto un po’ ovunque; il meteo prevede piogge in mattinata soprattutto nel nord della Lombardia e in Piemonte. Potrebbero esserci piogge anche in Toscana e lungo l’Appennino, ma qui la situazione migliorerà verso sera. Farà bello, come dicevamo, in Sicilia e in Sardegna e in tutte le altre regioni a quella latitudine, con alcune eccezioni: nel pomeriggio dovrebbe piovere nel Cilento e nelle zone interne della Puglia.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.