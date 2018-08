Le previsioni meteo per martedì 7 agosto

Domani mattina il tempo al Nord sarà un po’ e un po’: parecchie nuvole e qualche temporale sull’arco alpino, e cielo per lo più sereno in pianura. Al Centro sole, in Sardegna invece, come oggi, il tempo lascerà un po’ a desiderare chi sperava di passare la giornata in spiaggia. Al sud e in Sicilia sarà una bella mattinata, a parte qualche nuvola sparsa qui e là.

Al pomeriggio il tempo peggiorerà per tutti: nuvole, pioggia e temporali al Nord, al Centro, in Sardegna e in Sicilia. Le uniche regioni risparmiate: Puglia, Basilicata, e Calabria, quindi se siete da quelle parti, beati voi. La sera resterà un po’ nuvolosa, nella notte tornerà il sereno quasi dappertutto, a parte qualche temporale tra Liguria e Piemonte.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.