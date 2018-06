Mondiali 2018: come vedere Brasile-Svizzera in tv o in streaming

Brasile-Svizzera è l’ultima partita di oggi dei Mondiali di calcio di Russia: si gioca alle 20 a Rostov ed è la seconda del Gruppo E, dopo che nel pomeriggio hanno giocato Costa Rica e Serbia.

Il Brasile agli ultimi Mondiali, disputati in casa, subì una delle sconfitte più incredibili nella storia del calcio: perse 7-1 nella semifinale contro la Germania, un risultato che ancora oggi, a pensarci bene, non sembra avere senso. Nel girone di qualificazione a questi Mondiali c’è stato un momento in cui la squadra era al sesto posto. Poi è arrivato l’allenatore Adenor Leonardo Bacchi detto “Tite”, e le cose sono cambiate. È una squadra piuttosto solida, non solo “brasiliana”. E poi ha Neymar.

La Svizzera è abbastanza solida ma non ha Neymar, e nemmeno molti altri giocatori con i piedi paragonabili a quelli dei brasiliani. Vedremo alcuni giocatori con cui abbiamo una certa familiarità – Lichsteiner, Rodriguez, Dzemaili – e persino l’allenatore Vladimir Petkovic è passato dalla Serie A.

Come vedere Brasile-Svizzera in streaming e in tv

Brasile-Svizzera sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Mediaset su Canale 5 e Canale 5 HD. Si potrà vedere anche sul canale Mediaset Extra FIFA World Cup con il commento speciale della Gialappa’s Band. Verrà trasmessa inoltre in streaming dal sito di Canale 5, raggiungibile da qui, o dal sito di Sportmediaset, raggiungibile da qui.

In Italia tutte le partite dei Mondiali 2018 verranno trasmesse in diretta e in chiaro da Mediaset, che ha ottenuto i diritti di trasmissione al posto della Rai. Nel corso della fase a gironi ci saranno anche quattro partite in un giorno, mentre di norma saranno tre, per poi diminuire a due nei primi turni della fase a eliminazione diretta. Mediaset le trasmetterà principalmente su Italia 1 o su Canale 20 mentre quelle più importanti dei gironi e tutte quelle della fase a eliminazione diretta verranno trasmesse su Canale 5.