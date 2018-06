Mondiali 2018: come vedere Croazia-Nigeria in streaming o in tv

Croazia e Nigeria giocano stasera alle 21 la loro prima partita del Gruppo D dei Mondiali, in cui sono insieme a Argentina e Islanda.

La Croazia, che per molti versi è la nazionale europea più simile all’Argentina, è piena di ottimi calciatori che giocano nelle migliori squadre d’Europa. Dovesse trovare la quadra potrebbe diventare una delle favorite per la vittoria finale. Tra i tanti talenti, quello più determinante sarà probabilmente Luka Modric, che funziona più o meno come Andrea Pirlo: se sta bene ed è in giornata, la squadra rende al massimo delle sue potenzialità. Della Nigeria si è fin qui parlato molto per via delle divise realizzate dalla Nike, ma è una squadra molto esperta, anche se priva di veri talenti.

Come vedere Croazia-Nigeria in streaming e in tv

Croazia-Nigeria sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Mediaset su Italia 1 e Italia 1 HD. Verrà trasmessa inoltre in streaming dal sito di Italia 1, raggiungibile da qui, e dal sito di Sportmediaset, raggiungibile da qui.