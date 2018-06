Dove vedere Argentina-Islanda dei Mondiali 2018 in tv o in streaming

Argentina e Islanda giocheranno contro oggi alle 15 nella seconda partita del giorno dei Mondiali di calcio 2018. La partita è in programma allo stadio Spartak di Tušino.

L’Argentina allenata da Jorge Sampaoli è una di quelle squadre che, visti i tantissimi forti giocatori che ha, si è potuta permettere di lasciarne a casa alcuni che sarebbero titolari in molte altre nazionali. Dopo essersi qualificata ai Mondiali per un pelo, l’Argentina dovrà provare ora a vincere i suoi primi Mondiali dopo quelli del 1986, quando c’era Diego Armando Maradona. La nazionale islandese non ha chiaramente la stessa qualità di quella argentina, ma è anche una squadra contro cui è difficile giocare, per via della fisicità dei suoi giocatori e del modo in cui è organizzata. La piccola Islanda è finita in un girone difficile, ma agli Europei di due anni fa ha già dimostrato di potersela cavare benissimo anche in situazioni difficili.

Dove vedere Argentina-Islanda in tv o in streaming

Argentina-Islanda sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Mediaset su Italia 1 e Italia 1 HD. Verrà trasmessa inoltre in streaming dal sito di Italia 1, raggiungibile da qui, e dal sito di Sportmediaset, raggiungibile da qui.