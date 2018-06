Le partite di oggi ai Mondiali

Oggi ai Mondiali di Russia si giocano per la prima volta quattro partite in un solo giorno: le due partite del Gruppo C e le due del Gruppo D. Sarà un’ottima occasione per vedere come sono messe Francia e Argentina, due delle favorite per la vittoria finale, e come se la caverà la Croazia contro la Nigeria. La Francia gioca contro l’Australia, che non sembra particolarmente forte. L’Argentina invece affronta l’Islanda, il paese con meno abitanti a essersi mai qualificato ai Mondiali di calcio. L’altra partita di oggi è Perù-Danimarca, alle 18.

🇫🇷 Francia-Australia 🇦🇺

Ore 12.00

Le due squadre sono nel girone C insieme a Danimarca e Perù. La Francia è nettamente la squadra favorita del girone e secondo molti ha buone possibilità di vincere il Mondiale: perché è piena di giocatori giovani, tecnicamente capaci e fisicamente fortissimi. Non dovrebbe avere problemi quindi a qualificarsi come prima nel girone, né a battere oggi l’Australia. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate era il 2013, per un’amichevole, e la partita finì 6-0 per i francesi. Sulla panchina della Francia allora come oggi c’era Didier Deschamps, mentre su quella dell’Australia c’era Gus Hiddink. Oggi a guidare gli australiani è invece Bert van Marwijk, che ha preso il posto di Ange Postecoglou, dimessosi a sorpresa subito dopo aver ottenuto la qualificazione. Anche van Marwijk, però, aveva ottenuto la qualificazione con un’altra nazionale: era infatti il C.T. dell’Arabia Saudita, che non gli ha rinnovato il contratto dopo che si era rifiutato di risiedere nel paese.

🇦🇷 Argentina-Islanda 🇮🇸

Ore 15.00

L’Argentina allenata da Jorge Sampaoli è una di quelle squadre che, visti i tantissimi forti giocatori che ha, si è potuta permettere di lasciarne a casa alcuni che sarebbero titolari in molte altre nazionali. Dopo essersi qualificata ai Mondiali per un pelo, l’Argentina dovrà provare ora a vincere i suoi primi Mondiali dopo quelli del 1986, quando c’era Diego Armando Maradona. La nazionale islandese non ha chiaramente la stessa qualità di quella argentina, ma è anche una squadra contro cui è difficile giocare, per via della fisicità dei suoi giocatori e del modo in cui è organizzata. La piccola Islanda è finita in un girone difficile, ma agli Europei di due anni fa ha già dimostrato di potersela cavare benissimo anche in situazioni difficili.

🇵🇪 Perù-Danimarca 🇩🇰

Ore 18.00

Le due squadre sono nel Girone C, che con ogni probabilità sarà vinto dalla Francia. Questa partita può quindi già essere vista come quasi-decisiva per il secondo posto. Durante le qualificazioni il Perù ha giocato molto bene e il suo miglior giocatore è l’attaccante Paolo Guerrero, che è descritto in ottima forma. La Danimarca è la solita Danimarca: non ha grande talento ma compensa con la solidità. Il suo giocatore migliore è Christian Eriksen, poliedrico centrocampista del Tottenham.

🇭🇷 Croazia-Nigeria 🇳🇬

Ore 21.00

Le due squadre sono in un girone complicato insieme all’Argentina di Messi e all’Islanda. La Croazia, che per molti versi è la nazionale europea più simile all’Argentina, è piena di ottimi calciatori che giocano nelle migliori squadre d’Europa. Dovesse trovare la quadra potrebbe diventare una delle favorite per la vittoria finale. Tra i tanti talenti, quello più determinante sarà probabilmente Luka Modric, che funziona più o meno come Andrea Pirlo: se sta bene ed è in giornata, la squadra rende al massimo delle sue potenzialità. Della Nigeria si è fin qui parlato molto per via delle divise realizzate dalla Nike, ma è una squadra molto esperta, anche se priva di veri talenti.