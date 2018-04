Quando sono i sorteggi delle semifinali di Champions League?

I sorteggi delle semifinali di Champions League si terranno venerdì a partire dalle 13.00 presso la sala dei sorteggi della sede UEFA di Nyon, in Svizzera. I quarti di finale si concluderanno stasera con Real Madrid-Juventus e Bayern Monaco-Siviglia. Per ora si conoscono solo le prime due semifinaliste, entrambe inattese. Sono la Roma e il Liverpool, che con delle grandi prestazioni sono riuscite a eliminare Barcellona e Manchester City, due delle grandi favorite per la vittoria.

I sorteggi saranno liberi, senza alcun tipo di restrizione. Verranno trasmessi in diretta sul sito della UEFA e in Italia da Mediaset, in chiaro e su Premium. Le semifinali di andata si giocheranno il 24 e il 25 aprile, quelle di ritorno l’1 e il 2 maggio. La finale sarà sabato 26 maggio allo Stadio Olimpico di Kiev, in Ucraina. Dopo i sorteggi di Champions League si terranno quelli di Europa League, le cui partite di ritorno dei quarti di finale sono in programma giovedì: per l’Italia è ancora in corsa la Lazio, che all’andata ha battuto in casa 4-2 il Salisburgo.