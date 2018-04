La Roma è in semifinale di Champions League

La Roma ha vinto per 3-0 contro il Barcellona e si è quindi qualificata alle semifinali di Champions League. La partita di andata, giocata in Spagna, era finita 4-1 per il Barcellona. La Roma si è qualificata perché a parità di punteggio totale ha segnato più gol in trasferta. I tre gol sono stati segnati da Edin Dzeko, Daniele De Rossi e Kōstas Manolas. Nell’altro quarto di finale giocato questa sera il Liverpool ha eliminato il Manchester City. Prima di questa sera, in tutta questa edizione di Champions League il Barcellona aveva preso in tutto tre gol. La Roma giocò la sua ultima semifinale di Coppa dei Campioni nel 1984, anno in cui poi giocò in finale contro il Liverpool.

Gli altri due quarti di finale di Champions League si giocheranno domani, mercoledì 11 aprile, e saranno Real Madrid-Juventus e Bayern Monaco-Siviglia. Nelle gare di andata il Real Madrid ha vinto per 3-0 e il Bayern Monaco per 2-1, entrambe giocando in trasferta. Il sorteggio per decidere quali squadre si affronteranno nelle semifinali sarà venerdì 13 aprile alle 13. Le semifinali di andata si giocheranno il 24 e il 25 aprile, quelle di ritorno l’1 e il 2 maggio; la finale sarà sabato 26 maggio al NSC Olimpiyskyi di Kiev, in Ucraina.