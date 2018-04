Napoli-Chievo Verona in diretta TV e in streaming

Napoli-Chievo Verona, partita della 31ª giornata di Serie A, si gioca oggi alle 15.00 allo stadio San Paolo di Napoli.

Dopo la vittoria della Juventus nell’anticipo di ieri pomeriggio, il Napoli si trova al secondo posto con 7 punti di svantaggio. Oggi, nella partita del San Paolo contro il Chievo, può ritornare a 4 punti in vista del decisivo scontro diretto in programma a Torino il prossimo 22 aprile. Il Napoli oggi si presenta senza i titolari squalificati Raul Albiol e Jorginho, che verranno sostituiti da Vlad Chiriches e Amadou Diawara. Il Chievo invece dovrebbe giocare con la stessa formazione con cui in settimana ha pareggiato contro il Sassuolo.

Le probabili formazioni di Napoli-Chievo Verona:

Napoli (4-3-3) Reina; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne

Chievo Verona (4-4-2) Sorrentino; Depaoli, Bani, Tomovic, Gobbi; Bastien, Radovanovic, Hetemaj, Giaccherini; Meggiorini, Inglese

Dove vedere

Napoli-Chievo Verona verrà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport 1 e Sky Calcio 1 o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Napoli-Chievo Verona sarà trasmessa anche da Mediaset Premium sui canali Premium Sport e Premium Sport HD o in streaming con Premium Play. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.