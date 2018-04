I risultati della 31ª giornata di Serie A

La 31ª giornata di Serie A è iniziata oggi pomeriggio con il primo anticipo in cui la Juventus ha vinto in trasferta a Benevento. Nei due incontri iniziati alle 18.00 la Fiorentina ha battuto la Roma all’Olimpico e la Spal ha pareggiato in casa contro l’Atalanta. Stasera alle 20.45 è in programma il derby di Genova. Le partite di domani inizieranno alle 12.30 con Torino-Inter e proseguiranno per tutta la giornata. Alle 20.45 Milan-Sassuolo chiuderà la 31ª giornata di campionato.

Sabato 7 aprile

15.00

Benevento – Juventus 2 – 4

18.00

Roma – Fiorentina 0 – 2

Spal – Atalanta 1 – 1

20.45

Sampdoria – Genoa

Domenica 8 aprile

12.30

Torino – Inter

15.00

Crotone – Bologna

Napoli – Chievo Verona

Hellas Verona – Cagliari

18.00

Udinese – Lazio

20.45

Milan – Sassuolo

Juventus e Roma giocheranno oggi per via dei loro impegni della prossima settimana nei quarti di finale di Champions League, in programma martedì e mercoledì.

La classifica della Serie A:

1) Juventus – 81*

2) Napoli – 74

3) Roma – 60*

4) Inter – 59

——————————————

5) Lazio – 57

6) Milan – 51

7) Fiorentina – 50*

——————————————

8) Atalanta – 48*

9) Sampdoria – 47

10) Torino – 42

11) Bologna – 35

12) Genoa – 34

13) Udinese – 33

14) Cagliari – 29

15) Chievo Verona – 29

16) Sassuolo – 29

17) Spal – 27*

——————————————

18) Crotone – 24

19) Hellas Verona – 22

20) Benevento – 13*

* = Una partita in più