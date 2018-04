Il Gran Premio d’Argentina di MotoGP in diretta TV e in streaming

Il Gran Premio d’Argentina di MotoGP si corre stasera sull’Autodromo di Termas de Rio Hondo. È la seconda gara del Motomondiale 2018 e la partenza è prevista per le 20.00 ora italiana.

Dalla pole position partirà a sorpresa l’australiano della Ducati non ufficiale Jack Miller, autore di un giro perfetto corso al massimo sull’asfalto bagnato. Nella prima fila non ci saranno piloti di punta: accanto a Miller partiranno infatti Daniel Pedrosa della Honda e Johann Zarco della Yamaha non ufficiale. Marc Marquez, il campione del mondo in carica e il favorito anche per questo Motomondiale, è sesto nella griglia di partenza, due posizioni più avanti di Andrea Dovizioso, vincitore del primo Gran Premio della stagione. Le Yamaha di Valentino Rossi e Maverick Vinales non sono riuscite a restare al passo dei rivali per alcuni problemi di tenuta delle loro moto: partiranno in undicesima e in nona posizione.

Dove vedere il GP d’Argentina di MotoGP in diretta e in streaming:

Il Gran Premio d’Argentina di MotoGP sarà trasmesso da Sky sui canali Sky Sport 2 e Sky Sport MotoGP HD; in alternativa si potrà vedere in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. TV8 lo trasmetterà in chiaro e in diretta sul digitale terrestre a partire dalle 20.00.