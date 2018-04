Il derby Manchester City-Manchester United in diretta TV e in streaming

Manchester City-Manchester United, partita della 33ª giornata di Premier League, si gioca stasera dalle 18.30 all’Etihad Stadium di Manchester. Con una vittoria, il City vincerebbe matematicamente il campionato con sei giornate di anticipo.

Il Manchester City è in testa alla Premier League da inizio campionato. Di 31 partite giocate ne ha vinte 27 e ne ha persa soltanto una. Ora ha 84 punti e 16 di vantaggio sul Manchester United, secondo in classifica davanti al Liverpool. Che il City vinca il campionato è ormai praticamente una certezza, e oggi potrebbe chiudere definitivamente la questione. Ma ci sono valide ragioni per credere che lo United — e soprattutto José Mourinho — si impegneranno particolarmente per non concedere ai loro più grandi rivali la vittoria più importante della stagione. Lo United non ha in realtà nulla da perdere: è quasi certo della qualificazione alla prossima Champions League e da qui al termine della stagione ha come principale obiettivo mantenere la seconda posizione.

Le probabili formazioni di City-United:

Manchester City (4-3-3) Ederson; Walker, Stones, Otamendi, Delph; De Bruyne, Fernandinho, Silva; Sterling, Aguero, Sané

Manchester United (4-2-3-1) De Gea; Valencia, Bailly, Smalling, Young; Matic, Pogba; Mata, Lingard, Sanchez; Lukaku

Dove vedere City-United in streaming e in diretta TV:

Manchester City-Manchester United verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Mix e Sky Sport 3. Il derby di Manchester sarà visibile anche in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.