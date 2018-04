Benevento-Juventus, anticipo della 31ª giornata di Serie A, si gioca oggi pomeriggio alle 15.00 allo stadio Ciro Vigorito di Benevento.

Nella partita di andata, giocata lo scorso novembre, la Juventus aveva vinto 2-1 ma il Benevento era di fatto un’altra squadra. Nella quattro settimane di gennaio dedicate alla compravendita di giocatori, la società campana ha infatti venduto quattro titolari — fra cui Amato Ciciretti, considerato il più talentuoso della rosa, che a Torino segnò su punizione — e ne ha comprati dieci di nuovi, rivoluzionando la squadra. Con l’ultima vittoria contro l’Hellas Verona, la squadra ha qualche piccola speranza in più di lasciare l’ultimo posto in classifica, ma per la retrocessione sembra non ci sia più nulla da fare.

La Juventus ha invece l’occasione di portarsi momentaneamente a 7 punti di vantaggio sul Napoli, secondo in classifica e impegnato domani in casa contro il Chievo Verona. È probabile che Allegri schieri alcune riserve e che faccia la maggior parte dei cambi a metà partita, per fra riposare il più possibile i titolari in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid, in programma mercoledì.

Le probabili formazioni di Benevento-Juventus:

Benevento (4-2-3-1) Puggioni; Venuti, Djimsiti, Tosca, Sagna; Cataldi, Sandro; Guilherme, Brignola, Djuricic; Diabaté

Juventus (4-2-3-1) Szczesny; Lichtsteiner, Rugani, Benatia, Asamoah; Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Cuadrado; Higuain

Dove vedere Benevento-Juventus in streaming e in diretta TV:

Benevento-Juventus verrà trasmessa da Sky sui canali Sky Calcio 1 o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Benevento-Juventus sarà trasmessa anche da Mediaset Premium sui canali Premium Sport e Premium Sport HD o in streaming con Premium Play. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.