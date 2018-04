Lazio-Salisburgo di Europa League in streaming e in diretta TV

Lazio-Salisburgo, partita di andata dei quarti di finale di Europa League, si gioca stasera a partire dalle 21.05 allo Stadio Olimpico di Roma.

Le squadre presenti ai quarti di finale di Europa League rappresentano otto diversi campionati europei, fra cui i sette migliori secondo il ranking UEFA. Arsenal e Atletico Madrid sembrano essere le più quotate per la vittoria ma per le avversarie non sono poi così irraggiungibili. La Lazio è stata estratta con il Salisburgo, la squadra austriaca di proprietà di Red Bull che agli ottavi ha eliminato il Borussia Dortmund e prima ancora la Real Sociedad. Pur essendo sulla carta inferiore, il Salisburgo ha dimostrato di avere un’eccellente organizzazione di gioco con cui ha messo in serie difficoltà squadre più forti.

La Lazio di Simone Inzaghi ha recuperato i titolari Senad Lulic e Sergej Milinkovic-Savic, che stasera saranno entrambi titolari, mentre ci sono ancora dei dubbi sulle condizioni di Stefan Radu. Il Salisburgo invece dovrà fare a meno del centravanti sudcoreano Hwang Hee-Chan.

Le probabili formazioni di Lazio-Salisburgo:

Lazio (3-5-1-1) Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu; Basta, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile

Salisburgo (4-4-2) Walke; Lainer, Caleta Car, Ramalho, Ulmer; Haldara, Berisha, Samassekou, Schlager; Dabbur, Minamino

Dove vedere Lazio-Salisburgo in streaming e in diretta TV:

Lazio-Salisburgo verrà trasmessa da Sky a partire dalle 21.05 sui canali Sky Sport 1 e Sky Calcio 1 o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Verrà trasmessa anche chiaro sul digitale terrestre da TV8 e in streaming — con la formula “diretta gol” — dal sito del canale, raggiungibile da qui. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A all’Europa League.