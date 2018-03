Serie A, partite e classifica della 30esima giornata

La Serie A torna oggi dopo la pausa per le amichevoli delle Nazionali della scorsa settimana. Diversamente dal solito le partite della 30ª giornata si giocheranno tutte di sabato, dato che domani è la domenica di Pasqua. Nell’ultima giornata ci eravamo lasciati con la Juventus che aveva pareggiato, un po’ sorprendentemente, contro la SPAL e con il Napoli che, vincendo contro il Genoa, si era riportato a due punti dalla capolista. Il Napoli giocherà oggi alle 18 in casa del Sassuolo e cercherà di riportarsi in testa temporaneamente, in attesa che la Juventus se la veda con il Milan nel posticipo delle 20.45. Tra le altre partite più interessanti da seguire oggi ci sono Bologna-Roma, che apre la giornata alle 12.30, e Inter-Verona alle 15.

Sabato 31/3

12.30

Bologna – Roma

15.00

Lazio – Benevento

Cagliari – Torino

Atalanta – Udinese

Inter – Verona

Fiorentina – Crotone

Genoa – SPAL

18.00

Sassuolo – Napoli

Chievo – Sampdoria

20.45

Juventus – Milan

In seguito al rinvio della 27ª giornata di campionato per la morte improvvisa del capitano della Fiorentina Davide Astori, in classifica molte squadre hanno partite da recuperare: lo faranno tra il 3 e il 4 aprile, compreso il derby tra Milan e Inter.

La classifica della Serie A

1) Juventus – 75*

2) Napoli – 73*

3) Roma – 59*

4) Inter – 55

——————————————

5) Lazio – 54*

6) Milan – 50

7) Atalanta – 44

——————————————

8) Sampdoria – 44

9) Fiorentina – 41

10) Torino – 36

11) Udinese – 33

12) Bologna – 34*

13) Genoa – 30

14) Cagliari – 29

15) Sassuolo – 27

16) Chievo Verona – 25

17) Spal – 25*

——————————————

18) Crotone – 24

19) Hellas Verona – 22

20) Benevento – 10

* = una partita in più