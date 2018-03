Il derby tra Milan-Inter della 27esima giornata di Serie A si recupererà mercoledì 4 aprile

Il derby tra Milan-Inter della 27esima giornata di Serie A, rimandato lo scorso 4 marzo per via della morte del capitano della Fiorentina Davide Astori, si recupererà mercoledì 4 aprile alle 18.30. Lo ha comunicato oggi la Lega Calcio: l’orario pomeridiano è dovuto alla concomitanza della partita di Champions League tra Barcellona e Roma, che si terrà lo stesso giorno alle 20.45. Anche le altre sei partite che non erano state giocate domenica 4 marzo si terranno tra martedì 3 e mercoledì 4 aprile, come era già stato annunciato.

Secondo la Gazzetta dello Sport, «per collocare il derby in un’altra data, per esempio il 25 aprile, serviva l’accordo di tutte le parti interessate, ma l’Inter e altri club non erano favorevoli alla deroga».