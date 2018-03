Come vedere Sassuolo-Napoli in streaming o in TV

Sassuolo-Napoli è una delle partite della 30esima giornata di Serie A, e si giocherà alle 18 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Sassuolo-Napoli sarà arbitrata da Michael Fabbri. Nell’ultima partita prima della pausa per le Nazionali il Napoli aveva battuto il Genoa e si era riportato a due punti dalla testa della classifica, approfittando del pareggio della Juventus contro la SPAL. Vincendo oggi contro il Sassuolo il Napoli potrebbe andare momentaneamente al primo posto, in attesa del posticipo delle 20.45 tra Juventus e Milan. Il Sassuolo, invece, in questa stagione si trova a dover lottare per non retrocedere: al momento è a tre punti dalla zona retrocessione e portare a casa un buon risultato contro il Napoli, che non perde in trasferta da 27 partite, non sarà una cosa facile.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Napoli

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Goldaniga, Acerbi, Peluso; Duncan, Sensi, Mazzitelli; Berardi, Babacar, Politano

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

Dove vedere Sassuolo-Napoli in streaming e in diretta tv

Sassuolo-Napoli verrà trasmessa da Sky su Sky Sport 1 e Sky Calcio 1 o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Sassuolo-Napoli sarà trasmessa anche da Mediaset Premium, sui canali Premium Sport e Premium Sport HD, o in streaming con Premium Play. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.