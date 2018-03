Juventus-Milan in diretta streaming o in tv

Juventus-Milan è l’ultima partita della 30esima giornata di Serie A, e si giocherà questa sera alle 20.45 all’Allianz Stadium. L’arbitro sarà Paolo Silvio Mazzoleni. Per la Juventus la partita di stasera è molto delicata: il Napoli alle 18 ha pareggiato contro il Sassuolo, e quindi vincendo la Juve può portarsi a quattro punti di vantaggio, recuperando parte del distacco perso con il pareggio dell’ultima giornata contro la SPAL.

Non sarà facile, visto che il Milan allenato da Gennaro Gattuso vince da cinque partite consecutive, compresa quella in trasferta contro la Roma vinta per 2 a 0. La Juventus, inoltre, martedì giocherà la partita di andata contro il Real Madrid, nei quarti di finale di Champions League. Stasera in ogni caso l’allenatore Massimiliano Allegri non dovrebbe fare turnover: ha ancora indisponibili però Alex Sandro e Federico Bernardeschi, mentre Juan Cuadrado tornerà in panchina dopo un lungo infortunio. In attacco, Gattuso dovrà invece scegliere uno tra Cutrone e Alex Silva, che dopo un brutto inizio di campionato sembra essersi sbloccato segnando nelle ultime due partite.

Le probabili formazioni di Juventus-Milan

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Asamoah; Pjanic, Khedira, Matuidi; Dybala, Higuain, Douglas Costa.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Bonaventura, Biglia, Kessie; Suso, André Silva, Calhanoglu.

Dove vedere Juventus-Milan in streaming e in diretta tv

Juventus-Milan verrà trasmessa da Sky su Sky Sport 1 e Sky Calcio 1 o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Juventus-Milan sarà trasmessa anche da Mediaset Premium, sui canali Premium Sport e Premium Sport HD, o in streaming con Premium Play. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.