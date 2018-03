Come vedere Inter-Verona, in tv o in diretta streaming

Inter-Verona è una delle partite delle 15 della 30ª giornata di Serie A, e si giocherà a partire dalle 15 allo stadio San Siro di Milano. Inter-Verona sarà arbitrata da Gianluca Rocchi. L’ultima partita di entrambe le squadre, prima della pausa delle nazionali, era finita 5 a 0. L’Inter però aveva vinto, contro la Sampdoria e con tre gol di Icardi. Il Verona aveva invece perso, contro l’Atalanta. Per questo, le premesse per la partita di oggi pendono decisamente a favore della squadra di Luciano Spalletti, che può contare sulla formazione titolare, con i suoi due attaccanti più forti – Ivan Perisic e Mauro Icardi – in buone condizioni fisiche. Il Verona invece giocherà senza il giovane Moise Kean, e ha appena recuperato Alessio Cerci, che però difficilmente partirà titolare.

Le probabili formazioni di Inter-Verona:

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Miranda, Skriniar, D’Ambrosio; Brozovic, Gagliardini; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi.

VERONA (4-4-2): Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Fares; Romulo, Valoti, Buchel, Verde; Matos, Petkovic.

Dove vedere Inter-Verona in streaming e in diretta tv

Inter-Verona verrà trasmessa da Sky su Sky Sport 1 e Sky Calcio 1 o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Inter-Verona sarà trasmessa anche da Mediaset Premium, sui canali Premium Sport e Premium Sport HD, o in streaming con Premium Play. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.