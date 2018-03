Mercoledì il governo dell’Ecuador ha detto di avere tolto l’accesso a internet a Julian Assange, fondatore di Wikileaks che dall’estate del 2012 vive nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra, per aver violato un accordo stretto alla fine del 2017 che gli proibiva di usare i social network per interferire negli affari degli altri paesi. In un comunicato, il governo ha detto che il comportamento di Assange sui social network «mette a rischio le buone relazioni che l’Ecuador mantiene con il Regno Unito, con l’Unione europea e con le altre nazioni». L’ultimo tweet di Assange risale a martedì pomeriggio. Non è chiaro se quella dell’Ecuador sia una decisione temporanea.

L’Ecuador non ha specificato quali post di Assange abbiano infrante questo accordo, ma recentemente il fondatore di Wikileaks aveva criticato su Twitter gli arresti dei leader indipendentisti catalani e le espulsioni di diplomatici russi da vari paesi europei seguite all’avvelenamento della spia Sergei Skripal, per il quale è sospettata la Russia. Assange aveva inizialmente cercato asilo nell’ambasciata ecuadoriana per evitare una richiesta di estradizione da parte della Svezia, che lo vuole interrogare circa episodi di presunte violenze sessuali nei confronti di due donne avvenuti nel 2010. La Svezia da allora ha detto che ha rinunciato a perseguirlo, ma Assange teme che se uscirà dall’edificio verrà arrestato ed estradato negli Stati Uniti per essere interrogato su Wikileaks.

(3/3) Further, while it is reasonable for Theresa May to view the Russian state as the leading suspect, so far the evidence is circumstantial & the OCPW has not yet made any independent confirmation, permitting the Kremlin push the view domestically that Russia is persecuted.

