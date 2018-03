Come vedere SPAL-Juventus, in tv o in diretta streaming

SPAL-Juventus è una delle partite della 29esima giornata di Serie A, e si giocherà sabato alle 20.45 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. SPAL-Juventus sarà arbitrata da Davide Massa. La Juventus, con la vittoria di mercoledì contro l’Atalanta e il pareggio ottenuto dal Napoli nell’ultima giornata contro l’Inter, si è portata a 4 punti di vantaggio sulla squadra di Maurizio Sarri. Quella di stasera è sulla carta una partita facile, visto che la SPAL è terzultima in classifica e finora ha vinto solo cinque partite. Due di queste, più un pareggio, sono però arrivate nelle ultime tre giornate, e la SPAL sembra quindi in un buon momento.

Il Napoli in questa giornata gioca in casa contro il Genoa, e può vincere abbastanza facilmente: alla squadra di Massimiliano Allegri servono quindi i tre punti per mantenere le distanze, anche in vista dei prossimi impegni di aprile contro il Real Madrid, nei quarti di finale di Champions League. Stasera la Juventus dovrebbe schierare un 4-3-3, non il modulo più usato quest’anno, tenendo in panchina Paulo Dybala e facendo giocare Gonzalo Higuain, Mario Mandzukic e Douglas Costa in attacco. Sami Khedira ha l’influenza, e al suo posto dovrebbe giocare Claudio Marchisio.

Le probabili formazioni di Spal-Juventus:

SPAL (3-5-2): Meret; Vicari, Felipe, Cionek; Lazzari, Kurtic, Schiattarella, Grassi, Dramé; Paloschi, Antenucci.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Chiellini, Rugani, Alex Sandro; Marchisio, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic.

Come vedere SPAL-Juventus, in tv o in streaming:

SPAL-Juventus verrà trasmessa da Sky su Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. SPAL-Juventus sarà trasmessa anche da Mediaset Premium, sui canali Premium Sport e Premium Sport HD, o in streaming con Premium Play. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.