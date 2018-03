Serie A, calendario e classifica della 29esima giornata

La 29esima giornata di Serie A comincerà sabato alle 18, con l’anticipo Udinese-Sassuolo, e continuerà alle 20.45 con quello tra SPAL e Juventus che si giocherà a Ferrara. Le altre partite si giocheranno domenica, ma non ci saranno scontri diretti tra le prime in classifica. Il Napoli giocherà in casa contro il Genoa, mentre la Roma sarà in trasferta a Crotone.

Il calendario della 29esima giornata di Serie A:

Sabato 17 marzo

Udinese-Sassuolo (alle 18)

SPAL-Juventus (alle 20.45)

Domenica 18 marzo

Sampdoria-Inter (alle 12.30)

Crotone-Roma (alle 15)

Torino-Fiorentina (alle 15)

Verona-Atalanta (alle 15)

Milan-Chievo (alle 15)

Benevento-Cagliari (alle 15)

Napoli-Genoa (alle 15)

Lazio-Bologna (alle 15)

In seguito al rinvio della 27ª giornata di campionato per la morte improvvisa del capitano della Fiorentina Davide Astori, in classifica molte squadre hanno partite da recuperare: lo faranno tra il 3 e il 4 aprile, compreso il derby tra Milan e Inter.

La classifica della Serie A

1) Juventus – 74

2) Napoli – 70

3) Roma – 56

4) Lazio – 53

—————————————— ↑ Champions League

5) Inter – 52*

6) Milan – 47*

7) Sampdoria – 44*

—————————————— ↑ Europa League

8) Atalanta – 41*

9) Fiorentina – 38*

10) Torino – 36*

11) Bologna – 33

12) Udinese – 33*

13) Genoa – 30*

14) Cagliari – 26*

15) Chievo Verona – 25*

16) Crotone – 24*

17) Sassuolo – 24*

—————————————— ↓ Retrocessione

18) Spal – 24

19) Hellas Verona – 22*

20) Benevento – 10*

* = una partita in meno