Italia-Scozia, ultima partita del Sei Nazioni, in diretta TV e in streaming

Questo pomeriggio alle 13.30 la Nazionale italiana di rugby gioca contro la Scozia allo Stadio Olimpico di Roma la sua ultima partita del torneo Sei Nazioni 2018.

La partita dell’Olimpico aprirà il “super sabato” del torneo: nel pomeriggio e stasera si disputeranno infatti anche le altre due partite dell’ultima giornata, Inghilterra-Irlanda e Galles-Francia. Per l’Italia è l’ultima possibilità di vittoria nel torneo — che manca addirittura dal 2015 — ma a differenza degli anni passati, la partita contro la Scozia non è più quella in cui l’Italia aveva più possibilità di ottenere una vittoria. Nelle ultime due stagioni infatti, il movimento scozzese ha avuto un grande miglioramento, sotto praticamente ogni aspetto, che ha portato la Nazionale a potersela giocare contro qualsiasi avversaria. L’Italia è rimasta indietro, e si è visto: la sconfitta contro il Galles di una settimana fa è stata la diciassettesima di fila, un record per il torneo.

L’unica novità nella formazione dell’Italia sarà la presenza dal primo minuto di Jake Polledri, terza linea di 22 anni su cui ci sono molte aspettative. Polledri discende da una famiglia di immigrati italiani stabilitisi a Bristol a metà del Novecento. Dopo aver giocato con le squadre dei college, da quest’anno fa parte della squadra del Gloucester e ha già messo insieme una decina di presenze in Premiership, il campionato inglese. O’Shea ha ammesso che avrebbe preferito farlo esordire il prossimo anno, ma i problemi legati agli infortuni hanno anticipato i tempi.

Le formazioni di Italia-Scozia:

Italia 15 Matteo Minozzi, 14 Tommaso Benvenuti, 13 Giulio Bisegni, 12 Tommaso Castello, 11 Mattia Bellini, 10 Tommaso Allan, 9 Marcello Violi, 8 Sergio Parisse (capitano), 7 Jake Polledri, 6 Sebastian Negri, 5 Dean Budd, 4 Alessandro Zanni, 3 Simone Ferrari, 2 Leonardo Ghiraldini, 1 Andrea Lovotti

Scozia 15 Stuart Hogg, 14 Tommy Seymour, 13 Huw Jones, 12 Nick Grigg, 11 Sean Maitland, 10 Finn Russell, 9 Greig Laidlaw, 8 Ryan Wilson, 7 Hamish Watson, 6 John Barclay (capitano), 5 Jonny Gray, 4 Tim Swinson, 3 Willem Nel, 2 Fraser Brown, 1 Gordon Reid

Dove vedere Italia-Scozia del Sei Nazioni:

Tutte le partite del torneo verranno trasmesse in diretta su DMAX, canale 52 del digitale terrestre, con il commento di Antonio Raimondi e Vittorio Munari. Gli incontri saranno preceduti dalla trasmissione Rugby Social Club condotta da Daniele Piervincenzi e potranno essere visti anche in streaming da pc, tablet e smartphone sul sito Dplay, raggiungibile da qui.