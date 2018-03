Juventus-Atalanta in tv o in diretta streaming

Juventus-Atalanta, il recupero della partita della 26esima giornata di Serie A che era stata rinviata per neve lo scorso 25 febbraio, si giocherà oggi alle 18. Juventus-Atalanta si giocherà all’Allianz Arena di Torino, e sarà arbitrata da Maurizio Mariani. Le due squadre si sono incontrate già due volte nell’ultimo mese e mezzo, nell’andata e nel ritorno della semifinale di Coppa Italia: in entrambi i casi ha vinto la Juventus per 1 a 0. All’andata della partita di campionato, invece, era finita 2 a 2.

Juventus-Atalanta è importante soprattutto per la Juventus, che vincendo può portarsi a 4 punti di vantaggio sul Napoli, che nelle ultime due giornate di campionato si è fermata perdendo contro la Roma e pareggiando contro l’Inter: ora la capolista, con un punto di vantaggio e una partita in meno, è la Juventus. L’Atalanta è invece ottava, con 41 punti: tre in meno della Sampdoria e sei in meno del Milan, le sue due principali rivali per qualificarsi all’Europa League, cosa che ormai sembra però difficile. Stasera tornerà per la Juventus l’attacco formato da Douglas Costa, Dybala, Mandzukic e Higuain, che nelle ultime partite non avevano mai giocato insieme per vari infortuni. Nell’Atalanta ci sarà invece Papu Gomez, che si diceva potesse saltare la partita.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Atalanta:

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Asamoah; Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic, Higuain.

ATALANTA (4-3-3): Berisha; Toloi, Mancini, Palomino; Hateboer, De Roon, Haas, Gosens; Cristante; Ilicic, Gomez.

Come vedere Juventus-Atalanta, in tv o in streaming:

Juventus-Atalanta verrà trasmessa da Sky su Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Juventus-Atalanta sarà trasmessa anche da Mediaset Premium, sui canali Premium Sport e Premium Sport HD, o in streaming con Premium Play. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.