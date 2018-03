Roma-Shakhtar Donetsk di Champions League in diretta TV e in streaming

Roma-Shakhtar Donetsk, ritorno degli ottavi di finale di Champions League, si gioca stasera a partire dalle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma.

Dopo la partita di andata persa 2-1 in Ucraina, per passare il turno e accedere ai quarti di finale di Champions League – che mancano dal 2008 – la Roma non può fare altro che vincere ed evitare di subire gol (può anche prenderne uno, ma allora dovrebbe vincere con tre gol o più). Come si è visto nell’andata, non sarà affatto semplice, perché lo Shakhtar Donetsk, nonostante non sia più la squadra temibile di qualche anno fa – principalmente a causa della guerra nella zona orientale del paese – ha dimostrato di poter competere ancora ad alti livelli battendo il Napoli e il Manchester City ai gironi.

"Sarà importante gestire le forze nell’arco dei 90 minuti ma dobbiamo cercare di giocare il nostro calcio" 🎥 Le parole di @Florenzi in vista di #RomaShakhtar di #UCL https://t.co/lb5LU0GUlm pic.twitter.com/VhWgGr1PMJ — AS Roma (@OfficialASRoma) March 13, 2018

La Roma si presenta alla partita di stasera dopo aver vinto due importanti partite di campionato, contro Napoli e Torino, che l’hanno portata al terzo posto in classifica. Eusebio Di Francesco ha a disposizione l’intera rosa, con un unico dubbio sulle condizioni di Gregoire Defrel, che comunque è una riserva.

Le probabili formazioni di Roma-Shakhtar Donetsk:

Roma (4-3-3) Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Under, Dzeko, Perotti

Shakthar Donetsk (4-2-3-1) Pyatov; Butko, Orbets, Rakitsky, Ismaily; Fred, Stepanenko; Marlos, Taison; Bernard; Ferreyra

Dove vedere Roma-Shakhtar Donetsk in streaming e in diretta tv:

Roma-Shakhtar Donetsk verrà trasmessa da Canale 5 a partire dalle 20.40 e sarà visibile anche in streaming dal sito del canale, raggiungibile da qui. Verrà trasmessa inoltre da Mediaset Premium sui canali Premium Sport e Premium Sport HD (in streaming con Premium Play). Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.