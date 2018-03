Come vedere Juventus-Udinese in streaming e in diretta TV

Juventus-Udinese è una delle partite della 28ª giornata di Serie A in programma oggi pomeriggio alle 15 e si giocherà all’Allianz Stadium di Torino.

La Juventus arriva da inevitabile favorita, ma mercoledì ha giocato una partita molto dispendiosa in Champions League contro il Tottenham, e probabilmente alcuni dei suoi giocatori non saranno al meglio. Con una vittoria sarebbe certa di rimanere vicina al Napoli primo in classifica, che stasera giocherà a Milano contro l’Inter. L’Udinese non vince da un mese e mezzo ed è sembrata piuttosto in difficoltà nelle ultime partite. Rimane tuttavia una squadra organizzata e con diversi giocatori interessanti: nella giornata giusta può creare problemi anche alla Juventus.

Le probabili formazioni di Juventus-Udinese

Juventus (4-3-3) Szczesny; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Asamoah; Marchisio, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Dybala.

Udinese (3-5-1-1) Bizzarri; Angella, Nuytinck, Samir; Widmer, Barak, Behrami, Fofana, Adnan; Jankto; Perica.

Dove vedere Juventus-Udinese in streaming e in diretta tv

Juventus-Udinese verrà trasmessa da Sky su Sky Calcio 1 o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Sarà visibile anche dagli abbonati a Mediaset Premium, sui canali Premium Sport 2, o in streaming con Premium Play. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.