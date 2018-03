Serie A, i risultati della 28ª giornata

La 28ª giornata di Serie A è iniziata venerdì sera con la vittoria della Roma sul Torino per 3-0 ed è proseguita poi sabato con il derby di Verona, vinto dall’Hellas 1-0. Oggi si giocano tutte le altre partite: il posticipo serale tra Inter e Napoli (ore 20.45) è la partita più attesa.

Le partite della 26ª giornata

Venerdì 09/3

20.45

Roma – Torino 3 – 0

Sabato 10/3

20.45

Hellas Verona – Chievo Verona 1 – 0

Domenica 11/3

12.30

Fiorentina – Benevento 1 – 0

15.00

Bologna – Atalanta 0 – 1

Cagliari – Lazio 2 – 2

Crotone – Sampdoria 4 – 1

Juventus – Udinese 2 – 0

Sassuolo – Spal 1 – 1

18.00

Genoa – Milan

20.45

Inter – Napoli

In seguito al rinvio della 28ª giornata di campionato per la morte improvvisa del capitano della Fiorentina Davide Astori, in classifica molte squadre hanno partite da recuperare.

La classifica della Serie A

1) Juventus – 71*

2) Napoli – 69*

3) Roma – 56

4) Lazio – 53

—————————————— ↑ Champions League

5) Inter – 51**

6) Milan – 44**

7) Sampdoria – 44*

—————————————— ↑ Europa League

8) Atalanta – 41**

9) Fiorentina – 38*

10) Torino – 36*

11) Bologna – 33

12) Udinese – 33*

13) Genoa – 30**

14) Cagliari – 26*

15) Chievo Verona – 25*

16) Crotone – 24*

17) Sassuolo – 24*

—————————————— ↓ Retrocessione

18) Spal – 24

19) Hellas Verona – 22*

20) Benevento – 10*

* = una partita in meno

** = due partite in meno