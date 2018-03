Inter-Napoli, posticipo della 28ª giornata di Serie A, si gioca stasera dalle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Stasera l’Inter festeggerà i 110 anni dalla fondazione del club, e San Siro sarà tutto esaurito.

Il posticipo domenicale in programma stasera è anche la partita più attesa di questa giornata. La giocano la seconda e la quinta in classifica: entrambe non possono permettersi di perdere punti, dato che il Napoli può ritornare momentaneamente in testa alla Serie A mentre l’Inter ha l’occasione di rientrare fra le prime quattro, grazie al pareggio della Lazio nel pomeriggio. La favorita tuttavia è il Napoli, contro cui l’Inter non vince dal 2016. La squadra di Spalletti, inoltre, nelle ultime settimane ha dimostrato di essere molto fragile dal punto di vista tattico e mentale.

Le probabili formazioni di Inter-Napoli

Inter (4-2-3-1) Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Vecino, Gagliardini; Candreva, Brozovic, Perisic; Icardi

Napoli (4-3-3) Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne

Dove vedere Inter-Napoli in streaming e in diretta tv

Inter-Napoli verrà trasmessa da Sky su Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Inter-Napoli sarà trasmessa anche da Mediaset Premium, sui canali Premium Sport e Premium Sport HD, o in streaming con Premium Play. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.