Dove vedere Galles-Italia del Sei Nazioni in diretta TV e in streaming

Galles-Italia, ultima partita del quarto e penultimo turno del Sei Nazioni 2018, si gioca questo pomeriggio a partire dalle 16.00 al Millennium Stadium di Cardiff.

Contro il Galles la vittoria è fuori discussione e l’Italia dovrà riuscire almeno a disputare una partita “pulita”, con il minor numero possibile di errori e lottando su ogni pallone, fino alla fine. Sarà l’occasione per seguire la crescita di alcuni giovani con molto potenziale, come l’estremo Matteo Minozzi, la seconda linea Sebastian Negri (uno dei migliori fin qui) e l’ala Mattia Bellini. A partita in corso potrebbe poi entrare il siciliano Giovanni Licata, terza linea di 21 anni rientrato da poco per un problema fisico ma da cui ci si aspetta molto in futuro. Questa, inoltre, potrebbe essere l’ultima partita di Sergio Parisse con la maglia dell’Italia al Millennium Stadium di Cardiff.

Il torneo è stato vinto ieri dall’Irlanda con un turno di anticipo grazie alla sconfitta dell’Inghilterra a Parigi, ma i giochi non sono ancora chiusi. L’Irlanda punta al Grande Slam (cioè a vincerle tutte) e dietro di lei quattro Nazionali possono ancora ambire al secondo posto. Non l’Italia, che invece è già praticamente certa dell’ultima posizione e quindi anche del cucchiaio di legno (e del cappotto, se non vincerà una delle ultime due partite rimaste).

Le formazioni di Galles-Italia:

Galles 15 Liam Williams, 14 George North, 13 Owen Watkin, 12 Hadleigh Parkes, 11 Steff Evans, 10 Gareth Anscombe, 9 Gareth Davies, 8 Taulupe Faletau (capitano), 7 James Davies, 6 Justin Tipuric, 5 Bradley Davies, 4 Cory Hill, 3 Tomas Francis, 2 Elliot Dee, 1 Nicky Smith

Italia 15 Matteo Minozzi, 14 Tommaso Benvenuti, 13 Giulio Bisegni, 12 Tommaso Castello, 11 Mattia Bellini, 10 Tommaso Allan, 9 Marcello Violi, 8 Sergio Parisse (capitano), 7 Maxime Mbanda, 6 Sebastian Negri, 5 Dean Budd, 4 Alessandro Zanni, 3 Simone Ferrari, 2 Leonardo Ghiraldini, 1 Andrea Lovotti

Dove vedere Galles-Italia del Sei Nazioni 2018:

Tutte le partite del torneo verranno trasmesse in diretta su DMAX, canale 52 del digitale terrestre, con il commento di Antonio Raimondi e Vittorio Munari. Gli incontri saranno preceduti dalla trasmissione Rugby Social Club condotta da Daniele Piervincenzi e potranno essere visti anche in streaming da pc, tablet e smartphone sul sito Dplay, raggiungibile da qui.